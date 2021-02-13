РИАМО - 13 фев. Оперативный штаб появился в международном аэропорту Домодедово для координации работы в условиях снегопада, сообщает пресс-служба аэрогавани.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту задерживается 83 рейса и отменено 10. Причина задержек - сильный снегопад.
«Для работы в неординарных условиях в аэропорту создан оперативный штаб, который функционирует в круглосуточном режиме. В составе штаба - руководители подразделений и предприятий аэропорта», - сообщили в пресс-службе.
Аэропорт также задействовал дополнительный ресурс и усилил рабочие смены.
Ранее пассажиры в соцсетях жаловались на массовые задержки рейсов в аэропорту.
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