РИАМО - 13 фев. Центр поддержки экспорта Московской области занял первое место в рейтинге самых эффективных ЦПЭ страны за 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Рейтинг составили в рамках стратегической сессии «Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП», которую организовал Российский экспортный центр при содействии министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«У Московской области по естественным причинам полностью несырьевой экспорт, в структуре которого много высокотехнологичных товаров, продукции с высокой добавленной стоимостью. Это именно тот экспорт, который, как мне кажется, может и должен расти, если говорить в целом о стране. Объем поддержанного экспорта ЦПЭ Московской области за 2020 год составил 62,5 миллиона долларов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Он подчеркнул, что каждый год к услугам центра прибегают десятки компаний. Многие именно за счет поддержки впервые выходят на зарубежные рынки.

«Мы, конечно, эту поддержку продолжим и постараемся закрепить успех прошлого года», - отметил Духин.

В свою очередь министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что власти региона видят растущий интерес компаний к экспорту. На сегодня объем экспорта Подмосковья составляет 8 миллиардов долларов. В регионе насчитывается 4,2 тысячи компаний-экспортеров.

«В Московской области уже 5 лет активно работает соответствующий институт поддержки – Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, который помогает компаниям расширять горизонт своей деятельности и делает это с помощью широкого арсенала финансовых и нефинансовых инструментов», - сказала Зиновьева.

По ее словам, только за 2020 год услугами центра поддержки экспортеров Подмосковья воспользовались 614 компаний. На протяжение последних трех лет Московская область является лидером среди региональных ЦПЭ.

Общий объем экспорта МСП, поддержанного российскими ЦПЭ в прошлом году, превысил миллиард долларов. Услуги в центрах поддержки экспорта получили свыше 3 тысяч российских компаний.