РИАМО - 13 фев. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что время, пока многие люди находятся на карантине из-за пандемии или работают удаленно, нужно тратить с пользой для здоровья и красоты своего тела, для этого отлично подойдет улиткотерпаия, передает Nation News.

Эксперт считает подобную терапию эффективной для массажа и омоложения кожи. Более того, Мухина уверена и в ее лечебных свойствах при различных дерматитах.

«Купите улиток и сделайте с их помощью массаж лица и тела прямо на дому. Они замечательно справляются с различными дерматитами. Я, как дерматолог и косметолог, просто удивлена эффектами», - сказала дерматолог.

Она подчеркнула, что тяжелейшие дерматиты проходят в течение трех дней улиткотерапии. Например, у одной из ее пациенток очень долго не проходило покраснение век, чем она только не лечилась, даже гормонами, а помогли улитки.

По словам Мухиной, такая терапия лечит даже псориаз. Также она помогает справиться с пигментными пятнами. Слизь улиток устраняет избытки меланина, таким образом цвет кожи выравнивается.