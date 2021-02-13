РИАМО - 13 фев. Работы по реставрации могилы русского купца Алексея Бахрушина провели в Москве, его захоронение находится на Ваганьковском кладбище, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Захоронение купца обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. В субботу исполнилось 156 лет со дня рождения купца. Он был потомственным почетным гражданином Москвы, купцом, промышленником, меценатом.

«Реставраторы провели сухую расчистку поверхности памятника на могиле Алексея Бахрушина от загрязнений, аккуратно промыли его водой, устранили трещины, заделали швы, обработали все защитными составами», - сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов..

Также специалисты привели в порядок цветник. Мосгорнаследие официально приняло итог реставрационных работ.