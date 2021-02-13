РИАМО - 13 фев. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины из-за обрушения конструкций ангара в новой Москве, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

«В результате частичного обрушения кровли строения на территории предприятия в новой Москве пострадали несколько человек, один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они проведут необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в деревне Кресты. Кровля металлического ангара частично обрушилась. Спасатели достали двух человек и передали медикам. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело погибшего.

По факту инцидента также проводится прокурорская проверка.

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