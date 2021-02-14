РИАМО - 14 фев. Влюбленные в Москве в воскресенье смогут посетить ряд интересных мероприятий, организованных музеями, кинозалами и парками, также для пар открыты рестораны, клубы, где-то их ждут призы за участие.
Так, например, в Парке Горького в 18:00 пройдет концерт в «Медиарубке». Там выступит инди-поп-группа «44 сыра». Также в парке будет работать каток, где можно будет повеселиться на коньках под живую музыку.
Кроме катка в Парке Горького, жителям и гостям столицы будут доступны катки в парках Митино, 50-летия Октября, Воронцовского парка, «Ангарские пруды», «Дубки», Измайловского парка, Бабушкинского парка и другие.
В столице также организуют акцию, в рамках которой пары, посетившие свое любимое место в мегаполисе и опубликовавшие в соцсетях фото оттуда с тегом #ВлюбленныевМоскву, смогут получить приз от комитета по туризму Москвы.
Также парам, которые поцелуются перед кассой канатной дороги в Москве 14 февраля, продадут два билета на поездку по цене одного. А пассажиры столичного метрополитена смогут бесплатно отправить лимитированные открытки ко Дню всех влюбленных через стойку живого общения.
Кроме того, в честь праздника на медиафасаде Останкинской телебашни в столице появится поздравительная видеооткрытка. Она будет транслироваться на телевизионной башне с 10:00 до 22:00. На ней Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира.
Мероприятия в честь праздника пройдут и на ВДНХ. Так, на «Городской ферме» с 11:00 до 18:00 в оранжерее состоятся мастер-классы «Звериная любовь» и «Стрела Амура», где можно будет смастерить валентинку в форме зверей и подвеску в виде стрелы. Также в этот праздничный день посетителям ВДНХ предложат пройти квест «Влюбленный художник».
Бонни и Клайд или Керри и Мистер Биг: какая вы пара?
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В преддверии Дня влюбленных пройдите тест РИАМО и узнайте, на кого из героев кино, мультфильмов или литературы похожа ваша пара.
«Даже если весь мир ополчится против, я буду молча подавать тебе патроны»
«Ничто на Земле не сможет разлучить их»
«С милым рай и в шалаше»
«Это было лучшее из времен, это было худшее из времен»
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, как выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих»
Джек и Роуз
Вы из совершенно разных миров, как Джек и Роуз из «Титаника», как Русалочка и Принц. Про таких говорят: «Вода и камень, лед и пламень». Но в то же время внутренне вы очень похожи, поэтому почти никогда не ссоритесь, а ваша любовь способна преобразить мир и преодолеть все преграды.
У вас токсичные отношения, но вас все равно тянет друг к другу, как магнитом. Вы без ума друг от друга, но не готовы уступать и идти на компромисс, поэтому постоянно ссоритесь и миритесь, расстаетесь и сходитесь снова. Если очень повезет, то ваша история все-таки закончится, как в кино – свадьбой, как у Керри и Бига.
Ваши отношения возвышенны, а вы сами похожи на героев драмы: она ради него способна превратится в ведьму, а он ради нее – дописать главный роман своей жизни. Но все это вы делаете без надрыва и страстей, а просто потому, что точно знаете, что не сможете по-другому... Даже если вам не удастся изменить мир, то в конце концов вы обретете счастье в уютном домике на краю света.
Вы нетипичная пара, не соответствуете ожиданиям общества и собственных родителей, но вам так хорошо друг с другом, что на весь остальной мир наплевать. Вы и на болоте сумеете свить счастливое гнездышко, невзирая на любые правила и условности.
Вы вместе готовы пойти и в огонь, и в воду, поставить на карту все, да и вообще любите ходить по краю, взявшись за руки. Вы способны не только умереть друг за друга, но и убить любого, кто захочет помешать вашему счастью.
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