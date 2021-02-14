РИАМО - 14 фев. Влюбленные в Москве в воскресенье смогут посетить ряд интересных мероприятий, организованных музеями, кинозалами и парками, также для пар открыты рестораны, клубы, где-то их ждут призы за участие.

Так, например, в Парке Горького в 18:00 пройдет концерт в «Медиарубке». Там выступит инди-поп-группа «44 сыра». Также в парке будет работать каток, где можно будет повеселиться на коньках под живую музыку.

Кроме катка в Парке Горького, жителям и гостям столицы будут доступны катки в парках Митино, 50-летия Октября, Воронцовского парка, «Ангарские пруды», «Дубки», Измайловского парка, Бабушкинского парка и другие.

В столице также организуют акцию, в рамках которой пары, посетившие свое любимое место в мегаполисе и опубликовавшие в соцсетях фото оттуда с тегом #ВлюбленныевМоскву, смогут получить приз от комитета по туризму Москвы.

Также парам, которые поцелуются перед кассой канатной дороги в Москве 14 февраля, продадут два билета на поездку по цене одного. А пассажиры столичного метрополитена смогут бесплатно отправить лимитированные открытки ко Дню всех влюбленных через стойку живого общения.

Кроме того, в честь праздника на медиафасаде Останкинской телебашни в столице появится поздравительная видеооткрытка. Она будет транслироваться на телевизионной башне с 10:00 до 22:00. На ней Купидон под пронзенным стрелой сердцем признается в любви на разных языках мира.

Мероприятия в честь праздника пройдут и на ВДНХ. Так, на «Городской ферме» с 11:00 до 18:00 в оранжерее состоятся мастер-классы «Звериная любовь» и «Стрела Амура», где можно будет смастерить валентинку в форме зверей и подвеску в виде стрелы. Также в этот праздничный день посетителям ВДНХ предложат пройти квест «Влюбленный художник». ​