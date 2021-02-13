РИАМО - 13 фев. В подмосковных Котельниках восстановили движение транспорта, после снегопада там были заторы из-за застрявших фур, говорится в сообщении пресс-службы министерства трансопрта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее из-за непогоды дорожная ситуация была затруднена в Котельниках и Дзержинском на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАДе.

«Еще раз призываем автомобилистов воздержаться от поездок сегодня. Если нет крайней необходимости, то останьтесь, пожалуйста, дома. Это поможет нашей технике быстрее доехать до вас и провести уборку», - говорится в сообщении.

В Подмосковье из-за рекордного снегопада на уборку дорог и дворов выведено максимальное число ресурсов — порядка 6 тысяч единиц спецтехники и около 21 тысячи рабочих и дворников.