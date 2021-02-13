РИАМО - 13 фев. Те, кто работает в тяжелых или вредных условиях труда в России, могут рассчитывать на компенсации за опасные факторы — повышенные выплаты или право на досрочную пенсию, передает Nation News.

«Условия труда могут быть признаны опасными или вредными только после специализированной проверки. Если проверка установила вред для работника на предприятии, то сотруднику могут быть предоставлены разные виды компенсаций», - говорится в сообщении.

Сотрудники, занятые на таких работах, могут получить сокращение рабочего времени до 36 часов в неделю.

Также труд рабочих, занятых на вредных производствах, оплачивается в повышенном размере. Заработная плата сотрудника повышается благодаря надбавкам. Минимальный размер доплаты за вредные условия труда составляет 4%.

«Работники также имеют право на досрочную пенсию, которая определяется условиями труда», - говорится в сообщении.

К вредным условиям труда относятся низкие или высокие температуры воздуха на предприятии, шум, воздействие ультразвука, химические и биологические факторы, грязный воздух и недостаточное освещение.

Сотрудникам вредных производств могут выдавать молоко. Закон предусматривает особое бесплатное питание. При этом можно получить деньги вместо питания. Такой вид компенсации может быть доступен для людей, если он предусмотрен трудовым договором.​