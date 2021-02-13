РИАМО – 13 фев. Скоропостижно скончался в субботу победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов, ему было 85 лет, сообщает ТАСС.

«Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье», - сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Он уточнил, что бывший спортсмен скончался скоропостижно. Год назад ему делали операцию, но он полностью восстановился после хирургического вмешательства.

На Олимпийских играх 1964 года он взял серебряную медаль. А также на его счету четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. ​