РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 фев. Окружной конкурс рок-групп «Ринг-рок» провели в субботу в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Ребята, спасибо вам! Вы были огонь!», - сказала заместитель директора молодежного центра «Победа» Маргарита Колесникова.

В возрастной категории от 14 до 25 лет третье место занял ВИА «Вертикаль». Второй стала группа «Первая мысль», а победителем в категории стала группа Soulmates.

В возрастной категории от 25 лет второе место заняла группа «Граф Орлов», а первой стала группа «Плюшка».

Всего в конкурсе приняли участие 7 групп.