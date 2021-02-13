РИАМО - 13 фев. Электробусы в Москве продолжают передвигаться в штатном режиме без опозданий, несмотря на обрушившийся снегопад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Даже метель не помеха электробусам. Транспорт и зарядные станции продолжают работать в обычном режиме, несмотря на сильнейший за почти 50 лет снегопад», - говорится в сообщении.

Таким образом, ни один электробус не сошел с линии. Все они довозят москвичей в нужное место без пробок.

Жителям Москвы напоминают, что в субботу и 14 февраля не стоит пользоваться личным транспортом. В эти дни нужно пересесть на общественный, чтобы коммунальщики быстрее ликвидировали последствия снегопада.