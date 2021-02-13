РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 фев. К 15 февраля в Домодедове приведут в порядок территории школ и детских садов, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Уже в понедельник (15 февраля - ред.) в школы и детские сады пойдут дети. К этому времени наш Комбинат благоустройства приведет в порядок и эти территории», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что все дорожники, директора УК, начальники территорий и служб находятся на рабочих местах и будут работать до тех пор, пока полностью не наведут порядок в округе.

«На внеочередном заседании комиссии по ЧС многие строительные организации выделили дополнительные ресурсы для уборки снега. Спасибо за эту помощь. Сейчас служба дорожного хозяйства, управление ЖКХ определяют участки округа, которые находятся в «красной зоне» по очистке от снега, куда дополнительная техника и рабочие будут направлены в первую очередь», - добавил Двойных.

Глава муниципалитета также поблагодарил жителей, которые помогали дворникам очищать территорию округа от снега и попросил по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.