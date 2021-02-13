РИАМО - 13 фев. Зимой, когда большинство россиян страдают от авитаминоза, помочь может методика «разумной лени», которая заключается в том, чтобы отдохнуть один день дома, сообщает Nation News.

Стресс негативно влияет на организм и отнимает много энергии. Чтобы сократить его влияние, надо сфокусироваться не на проблеме, а на способе ее решения.

«Чтобы разгрузить голову от лишних переживаний, мыслей и тяжелых дум, лучше выделить в неделю один день сугубо для себя», - отмечается в материале.

Этот день необязательно проводить продуктивно. Можно просто выспаться и смотреть сутки напролет сериалы или любимое ток-шоу, заказать еду и провести все время в кровати.

Это и есть методика «разумной лени», что поможет перезарядиться и всю неделю активно работать, не чувствуя усталости.

Также эксперты рекомендуют отказаться от соцсетей, а точнее снизить количество проводимого времени в Сети.​

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