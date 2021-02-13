РИАМО – 13 фев. Скончался генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький, ему было 75 лет, сообщает ТАСС.

«Да, к сожалению, это так. Сегодня не стало Александра Григорьевича Беленького», - отметили в Москонцерте.

Беленький скончался в Москве. О том, когда и где его похоронят пока неизвестно.

Беленький отдал Москонцерту 56 лет работы. Свой путь он начал с должности звукорежиссера. Кресло генерального директора он занимал с 2001 года.​