РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Спортсмены-инструкторы подольской МУ СШОР по лыжным гонкам показали два лучших результата среди женщин на XXXIX Московском областном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

На базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в подмосковном городе Химки 13 февраля состоялся XXXIX Московский областной этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021».

«Спортсмены-инструкторы подольской МУ СШОР по лыжным гонкам показали два лучших результата среди женщин. Ольга Яшина финишировала первой, второй результат у Габриелы Калугер. Девушки соревновались в гонке на дистанцию 10 километров свободным стилем. Поздравляем наших лыжниц! Желаем успехов!» - написал Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На старт центральной площадки «Лыжни России» в Химках вышли 5000 человек.