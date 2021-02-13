РИАМО - 13 фев. На надбавку за выслугу лет могут рассчитывать работники госструктур с большим трудовым стажем, ее размер может достигать до 40% от зарплаты, сообщает Nation News.

Среди работников, которым полагается надбавка: военнослужащие, летчики, медработники, моряки, сотрудники ОВД, силовых ведомств, преподаватели.

«Размер надбавки зависит от стажа сотрудника. Он может достигать до 40% от заработной платы и должности сотрудника», - отмечается в материале.

Например, сотрудники, которые работают на государственной службе, могут рассчитывать на надбавку 10% от оклада за пять лет работы, 15% за 10 лет работы и 20% за 15 лет, военные - 10% от оклада за пять лет службы, а за следующие пять лет надбавка возрастает на 5% и может достичь 40%.

Если компания решит поощрить работника с большим стажем, то будет издан соответствующий приказ, согласно которому каждый месяц в день получения зарплаты он будет получать надбавку.

В случае, если сотрудник в отпуске, то надбавку ему все равно начислят, но после возвращения на работу. Если человек уволился, то надбавка придет за отработанное время.