РИАМО - 13 фев. Двоих детей, которых мать раздела догола в новой Москве на морозе, перевели в общую палату из реанимации, они по-прежнему остаются под наблюдением врачей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Поздно вечером 11 февраля многодетная мать привезла троих детей в лес в ТиНАО, раздела их догола и оставила там в сильный мороз. Это увидел прохожий и вызвал правоохранительные органы. Детей доставили в больницу. Планируется проверить психическое состояние матери.

«Мы на связи с докторами и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей», - сообщила Кузнецова на своей странице в Instagram.

Она также рассказала, что ей удалось поговорить с прохожим, который спас детей, вызвав правоохранительные органы. Им оказался мужчина по имени Азиз. В тот вечер он гулял с собакой и увидел происходящее.

«Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил. Мы поблагодарили его, пожелали всего хорошего и ему, и его родным», - подчеркнула Кузнецова.