РИАМО - 13 фев. Загруженность дорог Москвы вечером в субботу снизилась до 7 баллов из 10 возможных, сильные затруднения отмечались по всему городу из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент пробки есть на западе, северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и юге МКАД. Также затруднено движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах, СВХ и вылетных магистралях.

Стоят в пробках центральные улицы и набережные города, Бульварное кольцо.

По прогнозу сервиса, к 19 часам в мегаполисе прогнозируются пробки в 6 баллов. Далее загруженность дорог будет снижаться, в 21:00 она составит 3 балла.

Затруднения движения связаны с рекордным снегопадом, обрушившимся на столичный регион. Для ликвидации последствий непогоды задействовали дополнительную технику.