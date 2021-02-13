РИАМО - 13 фев. Большинство участников проекта «Активный гражданин» на «отлично» оценили реставрацию Северного речного вокзала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего проголосовали почти 204 тысячи жителей мегаполиса. Из них 60,09% оценили реставрационные работы на «отлично».

«По мнению одного процента участников, работы выполнены хорошо, но есть на что обратить внимание. Например, «активные граждане» предлагали увеличить количество уличных кафе, велодорожек, лавочек», - говорится в сообщении.

Еще 0,8% москвичей считают, что нужно отрегулировать яркость подсветки фасада по ночам. А 38,11% проголосовавших не были на вокзале.

Реставраторы проделали большую работу. Они восстановили механизм шпиля, 24 фарфоровых панно, а также звезду с уральскими самоцветами и позолотой, установленную на шпиле Северного речного вокзала в конце 1930-х годов.

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