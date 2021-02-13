РИАМО - 13 фев. В Химках состоялся областной этап XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», на старт вышли 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие прошло на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Для любителей лыжного спорта приготовили единую дистанцию в 10 километров. Каждому спортсмену присвоили стартовый номер и дали фирменную шапку «Лыжни России». Принять участие в мероприятии мог любой желающий от 9 лет. Самым возрастным участником стал 74-летний житель Дмитрова.

«Подмосковье соскучилось по большим лыжным стартам. 2020 год был достаточно тяжелый, не было снега, были ограничения, связанные с коронавирусом. Но в этом году в регионе как никогда снежно, и это не должно помешать лыжникам. За день выпало большое количество снега, всю ночь готовили трассу, проходили ратраком, она в хорошем состоянии», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

На центральной площадке было специально ограничено количество участников. Там стартовало 5 тысяч, еще 10 тысяч человек стартовали в других 37 муниципалитетах Подмосковья.

«Сегодня хороший зимний день, который подарит много эмоций. Выражаю признательность губернатору Московской области, министерству физической культуры и спорта региона, организаторам, которые в непростых условиях дарят нам этот спортивный праздник. Мы вместе в это непростое время встали на лыжню, нам по плечу любые задачи. Эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Сегодня в 72-х регионах страны проходит «Лыжня России», - сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что это праздник для всех поколений. В мероприятии участие приняли семьи и пожилые люди. Также участвовали и спортсмены.

«Приветствую организаторов и участников. Поздравляю всех с настоящим праздником зимы. Хороших результатов вам и хорошего настроения, вперед!» - сказала на мероприятии трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.