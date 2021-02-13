РИАМО - 13 фев. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева все дорожные и коммунальные службы Московской области перешли на усиленный круглосуточный режим работы после обрушившегося на регион снегопада, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«По прогнозам синоптиков, уже завтра снегопад прекратится. Но чтобы наших жителей коснулось как можно меньше неудобств, все службы будут в том же оперативном темпе продолжать ликвидировать последствия стихии», - подчеркнул Гержик.

Он уточнил, что сейчас в ликвидации последствий снегопада задействованы более 6 тысяч единиц техники и 20 тысяч работников коммунальных служб и дорожных рабочих.

«Мы в первую очередь убираем центральные дороги и магистрали, чтобы не допустить дорожных заторов и обеспечить движение оперативных служб», - отметил глава Минтранса Подмосковья.

Также он попросил автомобилистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности убрать транспортные средства из дворов и с обочин дорог, чтобы дорожные и коммунальные службы могли максимально убрать снег.

Мощный снегопад обрушился на Московский регион 12 февраля. За сутки выпало более 60% месячной нормы осадков.