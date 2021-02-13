РИАМО - 13 фев. Коммунальные службы вывозят снег с Армянского переулка в столице, из-за этого там частично перекрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее жителей предупредили о возможном частичном перекрытии улиц и переулков в центре города из-за уборки и вывоза снега.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб», - сказали в пресс-службе.

На столицу обрушился рекордный снегопад. Для борьбы с непогодой была выведена дополнительная техника.