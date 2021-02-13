РИАМО - 13 фев. Один человек погиб в результате проседания крыши металлического ангара в деревне Кресты в новой Москве, двух человек достали живыми, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения конструкций в ангаре могли находиться два человека. Их живыми достали спасатели и передали скорой. В ходе работ было обнаружено тело еще одного человека.

«В ходе поисковых работ обнаружен третий человек, к сожалению, без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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