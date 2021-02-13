РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В подмосковных Люберцах свыше 1,7 тысячи человек и 340 единиц техники устраняют последствия снегопада, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В субботу глава провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. В совещании приняли участие представители управляющих компаний, подрядных и ресурсоснабжающих организаций.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные и коммунальные службы городского округа Люберцы с 11 февраля переведены на усиленный режим работы. Зафиксирован абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков. В первую очередь, очищаем дороги, вылетные магистрали, эстакады, подъезды к объектам социальной инфраструктуры и остановочным павильонам, подходы к железнодорожным станциям, дворы», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что для ликвидации последствий разгула стихии в округе работают порядка 1760 человек и 340 единиц спецтехники. В городском округе Люберцы для расчистки территории от снега привлекли дополнительные силы и средства, службы работают круглосуточно. Ружицкий призвал жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

«Коммунальщики делают все возможное, чтобы расчистить территорию от снега. Я прошу жителей округа по возможности отказаться на выходных от необязательных поездок на личном транспорте, не парковаться на центральных улицах и на проезжей части, чтобы не мешать проезду уборочной техники», - подчеркнул Ружицкий.

Генеральный директор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов обратился к жителям Люберец с просьбой помочь коммунальным службам и вместе выйти на уборку дворов.