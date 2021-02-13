РИАМО - 13 фев. Коммунальные и дорожные службы Подмосковья круглосуточно работают в усиленном режиме из-за рекордного снегопада, в регионе стараются отрабатывать все поступившие сообщения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим экстремальные условия на улице. Зима прекрасна, но очень много снега. <...>Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать», - написал Воробьев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

К работе подключены и муниципальные, и региональные службы. Губернатор призвал жителей региона отнестись с пониманием к такой ситуации.

На регион обрушился сильный снегопад. Выпал рекордный объем осадков. Непогода повлияла на движение транспорта. Ранее жителей региона призвали отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

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