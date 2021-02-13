РИАМО - 13 фев. При использовании газа нужно быть осторожными, также необходимо ежегодно проводить проверку газового оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Во избежание несчастных случаев нужно приобретать газовые баллоны и оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ежегодно необходимо проводить проверку газового оборудования», - говорится в сообщении.

При пользовании газом в быту запрещается самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы; допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

В случае, если вы почувствовали запах газа или обнаружили неисправность газового оборудования, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе и вызвать аварийную службу по номерам 04, 104 или 112 и тщательно проветрить помещение.

В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.