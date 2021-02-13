РИАМО - 13 фев. За сутки убрали более 30 тысяч кубометров снега с парковых путей депо Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Продолжаем расчищать и подходы к станциям метро и МЦК. С учетом усиления, в уборке снега прямо сейчас задействовано более 3 тысяч человек! И все для того, чтобы наше любимое метро оставалось для вас доступным и комфортным», - говорится в сообщении.

На столицу обрушился рекордный снегопад. Для борьбы с непогодой была выведена дополнительная техника. Снегопад принес более 60% месячной нормы осадков за прошедшие сутки.

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