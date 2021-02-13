РИАМО - 13 фев. Столичная прокуратура проведет проверку в связи с обрушением крыши ангара в деревне Кресты в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По предварительным данным, 13 февраля 2021 года на территории одного из предприятий произошло обрушение конструкции ангара. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручили прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов. Правоохранители намерены установить причины и обстоятельства инцидента.

Также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасной эксплуатации объекта и охране труда. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Согласно данным ГУ МЧС России по Москве, в момент инцидента в ангаре оставались два человека. Одного из них достали из под завалов и передали медикам.

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