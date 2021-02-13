РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске сгорел автомобиль на улице Профсоюзной, жители потушили его до приезда пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В субботу в 13:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства на улице Профсоюзная у дома №13. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.