РИАМО - 13 фев. Службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме из-за непогоды, в связи с погодными условиями изменено время отправления некоторых рейсов, говорится в сообщении пресс-службы аэрогавани.

Принимаются меры для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания.

«Мы информируем пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и приносим извинения за возникшие неудобства», - говорится в сообщении.

На Московский регион обрушился рекордный снегопад. Из-за непогоды в Домодедове, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержано 57 рейсов, а еще 23 отменено.