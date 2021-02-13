РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске молодогвардейцы и волонтеры помогают расчищать детские площадки, дворы и подъездные пути, тропинки, чистить крыши, сообщается на сайте администрации округа.

«Волонтеров Подольска мобилизовали из-за сильного снегопада, они помогают расчищать территории городского округа. 12 февраля молодогвардейцы и волонтеры совместно с председателем комитета по делам молодежи, руководителем местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Иваном Литвяковым помогли убрать снег на детской площадке на улице Комсомольская. Инвентарь предоставила управляющая компания «МУЖРП №1», - говорится в сообщении.

Активисты восстанавливают тропинки во дворах для ветеранов, инвалидов и пенсионеров, расчищают крыши и подъездные пути к домам, а также убирают снег во дворах.