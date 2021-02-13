РИАМО – 13 фев. Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что приходом весны и плюсовой температуры не произойдет всплеск коронавируса, сообщает Nation News.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала, что подъем заболеваемости Covid-19 придет в Россию с потеплением.

«У нас так соблюдаются все правила санитарно-эпидемиологического режима, что трудно найти такое соблюдение где-то еще. Я думаю, что мы не заметим этот «всплеск», возможно какой-то небольшой подъем», - считает Алексеева.

Также она напомнила о том, что многие россияне уже переболели и имеют антитела. А также в России идет массовая вакцинация от коронавируса.

Прививки от инфекции делают в городских поликлиниках, также работают мобильные пункты. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно добровольно.​

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Текстовая трансляция

13 ФЕВРАЛЯ

- Врач опровергла информацию о всплеске коронавируса весной. Многие россияне уже переболели и имеют антитела.

- Врач посоветовал не делать прививку от коронавируса переболевшим россиянам. Иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется на протяжении 6 месяцев.

- Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 14 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 884 больных. В Москве - 1963.

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