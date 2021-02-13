РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 фев. Операционный блок в больнице Королева планируют открыть в начале апреля 2021 года, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Рабочая группа Общественной палаты Королева в сопровождении заместителя главного врача по технической части ГБУЗ Московской области «Королевская городская больница» Евгения Герасимова провела очередную проверку выполнения капитального ремонта корпуса «Г-Д» стационара лечебного учреждения.

«Основное назначение универсальных операционных - общая хирургия. Открытие операционного блока планируется после получения лицензии - начало апреля 2021 года», - сказала Корнеева.

Контрольные мероприятия показали, что операционный блок «Г-Д» здания стационара полностью отремонтирован и оснащен современным медицинским оборудованием, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по хирургическому профилю.

На территории операционного блока расположены: операционная гибридная, где будут проводиться рентген-эндоваскулярные операции с использованием ангиографа; операционная интегрированная, в которой будут проводиться малоинвазивные операции (в том числе онкология, травматология) с использованием современного эндоскопического оборудования и видеосистемы; стандартные хирургические операционные, оснащенные современным оборудованием, светильниками, хирургическими столами и прочее.