РИАМО - 13 фев. В новой Москве произошло проседание кровли металлического ангара на площади в 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел в поселении Роговское, деревни Кресты.

«В 15:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о проседании кровли ангар», - говорится в сообщении.

Предварительно, на момент инцидент в ангаре оставалось два человека. Принятыми мерами извлечен вначале один человек, а потом и второй. Их передали скорой помощи.

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