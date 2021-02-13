РИАМО - 13 фев. Автоинспекторы в экспресс-пунктах выдачи быстрого питания Дубны раздают тематические памятки автолюбителям в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп – гаджет!», говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Акция направлена на разъяснение водителям, какие основные факторы отвлечения внимания на дороге снижают концентрацию и влияют на безопасность как самих автомобилистов, так и окружающих участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Мероприятие, проведенное в экспресс-пунктах в период максимального траффика, позволило напомнить автолюбителям, что отвлечение на мобильные устройства, в том числе, употребление еды и напитков за рулем, влечет за собой потерю бдительности и внимания, что становится причиной дорожных аварий.