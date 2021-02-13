РИАМО - 13 фев. В Москве в 16:00 коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

После подметания будет проведена сплошная противогололедная обработка.

«Просим водителей с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.

На столицу обрушился рекордный снегопад. Для борьбы с непогодой была выведена дополнительная техника. В связи с работой городских службы некоторые улицы в центре могут быть перекрыты.

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