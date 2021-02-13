РИАМО – 13 фев. Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что не нужно делать прививку от коронавируса тем людям, которые недавно переболели инфекцией, сообщает Nation News.
Врач напомнил, что у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела.
«При наличии собственных антител вакцина станет избыточной мерой. Однако, как долго антитела остаются в организме, пока неизвестно», - говорится в сообщении.
По последним данным ученых, иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется на протяжении шести месяцев.
В России идет массовая вакцинация от коронавируса. Граждан прививают не только в городских поликлиниках, но и мобильных лабораториях. Вакцинацию проводят бесплатно и исключительно на добровольной основе.
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13 ФЕВРАЛЯ
- Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19.
- За сутки в России зарегистрировали 14 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 884 больных. В Москве - 1963.
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