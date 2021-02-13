РИАМО – 13 фев. Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что не нужно делать прививку от коронавируса тем людям, которые недавно переболели инфекцией, сообщает Nation News.

Врач напомнил, что у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела.

«При наличии собственных антител вакцина станет избыточной мерой. Однако, как долго антитела остаются в организме, пока неизвестно», - говорится в сообщении.

По последним данным ученых, иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется на протяжении шести месяцев.

В России идет массовая вакцинация от коронавируса. Граждан прививают не только в городских поликлиниках, но и мобильных лабораториях. Вакцинацию проводят бесплатно и исключительно на добровольной основе.​

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Текстовая трансляция

13 ФЕВРАЛЯ

- Еще 2680 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии в столице выявили 954 619 случаев Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 14 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 884 больных. В Москве - 1963.

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