РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске открыли для проезда транспорта Южный обход после обработки антигололедными средствами, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Южный обход открыт для проезда транспорта. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия, соблюдать скоростной режим и отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния», - говорится в сообщении.

В субботу с 13:40 автодорогу «Южный обход» перекрывали для движения в обоих направлениях от улицы Кирова до Объездной дороги, гипермаркета «Леруа Мерлен» в связи с обледенением проезжей части. Дорожное полотно обработали противогололедными реагентами.

Максимальное число техники и человек в настоящий момент задействованы на уборке подмосковных дорог от снега, но на основных вылетных магистралях дорожная ситуация затруднена.