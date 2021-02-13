РИАМО - 13 фев. Движение трамваев восстановили на Нагатинской и Чертановской улицах на юге столицы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Интервалы движения постепенно выравниваются», - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды задерживались следующие трамваи: на Нагатинской улице — маршруты №№ 47 и 49; на Чертановской улице — маршруты №№ 1 и 16.

Маршруты были временно изменены - вместо Нагатино трамваи ходили до Нижних Котлов, а также вместо улицы Академика Янгеля — до Балаклавского проспекта.