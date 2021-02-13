РИАМО - 13 фев. В столице непогода продлится до конца суток, ожидается временами сильный снег, метель, а также ветер с порывами до 18 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В связи со сложившимися погодными условиями, Главное управление МЧС России по Москве напоминает о необходимости соблюдения рекомендаций», - говорится в сообщении.

Автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными, строго соблюдать дистанцию до впереди идущих транспортных средств, не совершать резких маневров.

Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя оставлять детей без присмотра.

По данным синоптиков, на регион обрушился рекордный снегопад. Выпала почти треть месячной нормы осадков.

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