РИАМО - 13 фев. В настоящий момент в аэропортах Московского региона задержаны или отменены 100 прилетов и вылетов, следует из сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в аэропорту Внуково задержаны 12 рейсов, а один отменен. А в аэропорту Домодедово 52 рейса задержали и еще 19 отменили. В то же время в Шереметьеве задержано 13 рейсов и отменен один.

В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно данным онлайн-табло, два рейса отменены.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе прошел рекордный снегопад, который сопровождался сильным ветром. Непогода сильно повлияла на движение транспорта в Москве и Подмосковье.