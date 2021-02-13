РИАМО - 13 фев. Во время пожара в подъезде жилого дома, расположенного в Новорязанской улице в Москве, спасли 15 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:11.

«По адресу: улица Новорязанская улица, дом 16, происходило возгорание в коридоре подъезда на площади 7 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 15:30 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

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