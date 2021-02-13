РИАМО - 13 фев. Пассажиры рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Домодедово, жалуются в соцсетях на отмененные рейсы из-за непогоды и, как следствие, большое скопление народа в воздушной гавани.

В социальных сетях люди публикуют видео и фотографии с заполненными помещениями аэропорта. На кадрах видно очереди людей на эскалатарах и на всех этажах Домодедова. Также заполнены кафе и рестораны.

«Аэропорт Домодедово. Сегодня тут «пробки», - написал в Instagram пользователь stanislav_sen2021.

Другие пользователи назвали ситуацию в аэропорту апокалипсисом.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в Домодедове задержаны 55 и отменены 18 рейсов.

Причиной тому стали обильные осадки, выпавшие в субботу ночью. На столичный регион обрушился рекордный за последние годы снегопад.