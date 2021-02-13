РИАМО - 13 фев. Максимальное число техники и человек в настоящий момент задействованы на уборке подмосковных дорог от снега, но на основных вылетных магистралях дорожная ситуация затруднена, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ликвидации последствий снегопада сейчас задействованы около 6 тысяч единиц спецтехники и более 21 тысяч рабочих и дворников.

«Дорожная ситуация затруднена на основных вылетных магистралях области: в Котельниках и Дзержинске основные заторы на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе из-за застрявших фур на МКАДе. А также на Симферопольском и Варшавском шоссе. Фуры перегородили полосы для движения в попытках заехать на путепровод и МКАД», - говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья еще раз призвали отнестись с пониманием — дорожные и коммунальные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий снегопада. Осадки не прекращаются, а это значит, что требуется больше времени.

«Если снегоуборочной техники нет в вашем дворе или на дороге, значит, она убирает другие места и скоро направится к вам», - напомнили в Минтрансе региона.

Жителей Московской области просят отказаться сегодня от передвижений на личном транспорте. Это поможет технике быстрее очистить дороги.