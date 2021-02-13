РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. В подмосковных Люберцах водители легковых автомобилей пытаются помочь буксующим из-за снегопада фурам, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец Евгения Карпова.

В Московском регионе прошел рекордный снегопад, который сопровождался сильным ветром. Непогода сильно повлияла на движение транспорта в Москве и Подмосковье.

«Сегодня по городу (Люберцы - ред.) передвигаюсь пешком - дороги будто вообще не чистили. Видела, как на подъемах буксуют фуры, а водители легковушек пытаются им помочь, но ничего не выходит», - сказала Карпова.

Она добавила, что пока не видела сотрудников ГИБДД, которые ограничили бы движение на скользких участках дорог, дав фурам возможность разогнаться.