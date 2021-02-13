РИАМО - 13 фев. В течение суток некоторые улицы в центре столицы могут перекрыть для вывоза собранного снега, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города», - говорится в сообщении.

Москвичей также попросили отнестись к этому с пониманием.

Мощный снегопад, обрушившийся на Московский регион 12 февраля, принес более 60% месячной нормы осадков.