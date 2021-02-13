РИАМО - 13 фев. Из-за сильного снегопада, который обрушился на столичный регион, в столице участились случаи нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Некоторые автомобилисты пытаются объехать пробки по трамвайным путям, препятствуя движению трамваев», - говорится в сообщении.

Также некоторые водители выезжают на встречную полосу движения. Такие факты были зафиксированы на внешней стороне 14 километра МКАД, в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе и улицей Верхние поля, а также в районе 27 километра МКАД.

Водителей призвали соблюдать безопасность на дорогах.

Ранее автомобилистов попросили быть осторожными и заранее планировать маршруты. Лучше отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт.

На Московский регион обрушился рекордный снегопад. За сутки выпала треть месячной нормы осадков. Пик снегопада придется на субботу.