РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 фев. Специалисты приступили к монтажу и восстановлению матерчатой крыши, просевшей из-за обильного снегопада, на улице Центральной в Щелкове, на данный момент в помещении посетителей нет, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Здание центра оцеплено сигнальной лентой, к нему нельзя подойти. На месте дежурят сотрудники МЧС, Росгвардии. Сотрудники магазинов, которые работали внутри центра, были оперативно эвакуированы.

«На Центральной, 71 из-за большого слоя снега произошло проседание и частичный прорыв матерчатой крыши. На месте сразу же был развернут оперативный штаб под руководством заместителя председателя комиссии по ЧС Леонида Киселева. Пострадавших среди посетителей и работников центра нет», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Щелкова.

С места происшествия сразу же было эвакуировано 60 человек. На данный момент идут восстановительные работы.