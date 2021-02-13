РИАМО - 13 фев. Столичные улицы в настоящий момент убирают 13,5 тысячи машин ЖКХ, полностью сугробы ликвидируют за три дня, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас улицы убирают 13,5 тысячи машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы», - говорится в сообщении.

На столичных дорогах наблюдается сложная ситуация, мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля.

Сильные заторы образовались на Шоссе Энтузиастов, Киевском шоссе, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе от ТТК до Садового кольца, МКАД, на съездах на ТТК, на въездах в Москву - шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе.

Затруднения движения связаны с рекордным снегопадом, обрушившимся на столичный регион. Он принес более 60% месячной нормы осадков за прошедшие сутки. Водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт.