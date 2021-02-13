РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске временно перекрыли Южный обход из-за обледенения, дорожное полотно обрабатывают реагентами, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 13:40 перекрыли для движения в обоих направлениях автодорогу «Южный обход» от улицы Кирова до Объездной дороги, гипермакета «Леруа Мерлен» в связи с обледенением проезжей части с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время проводится обработка проезжей части противогололедными реагентами. По окончании работ автодорога будет открыта для движения транспорта. Заранее выбирайте пути объезда!» - говорится в сообщении.

Объезд возможен через центр города в сторону микрорайона Кузнечики, деревни Ознобишино по улице Кирова (Варшавское шоссе), в сторону микрорайона Климовск по улице Большая Серпуховская и по Объездной дороге, а также в обратном направлении.